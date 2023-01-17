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Çorlu Havalimanı'nda iş kazası

Tekirdağ Çorlu Havalimanı’nda çalıştığı esnada uçak pervanesinden yüzüne tahta parçası fırlayan teknisyen yaralandı.

Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda çalıştığı esnada uçak pervanesinden yüzüne tahta parçası fırlayan teknisyen yaralandı.


Uçak Bakım Onarım Teknisyeni A.E., bakım ve kontrol yaptığı sırada uçak pervanesinin ahşap parçası yüzüne isabet etti. Yaralanan teknisyen A.E.'nin yardımına koşan görevliler, ambulans çağırdı.


Yaralı A.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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