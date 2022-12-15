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Çorlu havalimanının güvenliği masaya yatırıldı

Çorlu Atatürk Havalimanı Toplantı Salonu’nda Havalimanı Güvenlik Toplantısı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Çorlu Atatürk Havalimanı Toplantı Salonu'nda Havalimanı Güvenlik Toplantısı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında yapıldı.


Toplantıda Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı yetkilisi, bir sunum yaparak havalimanı güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verdi. Havalimanının iç güvenliği ve çevre güvenliği ile ilgili tedbirler hakkında görüşülerek istişarelerde bulunuldu.


Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, emniyet ve jandarma personelleri de katıldı.

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