Çorlu İlçe Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Çorlu İlçe Koordinasyon Toplantısı, Çorlu Kaymakamı Sarılı'nın başkanlığında Çorlu Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın açılış konuşmasının ardından Tekirdağ İl Göç Müdürü Ömer Gümüş Tekirdağ il genelinde yürütülen uyum faaliyetleri ile Göç İdaresi Başkanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde geliştirilen Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi (SUYE) projesi hakkında sunum yaparak bilgiler verdi. Ardından Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü İsmail Yılmaz meslek edindirme kursları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından toplantı sona erdi.

İlçe düzeyinde uyum faaliyetlerinin planlanıp yürütüldüğü toplantıya Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın yanı sıra Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan Ulusan ve ilçedeki kamu kurum amirleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve Çorlu'da ikamet eden yabancılardan temsilciler katıldı.