İhlas Haber Ajansı

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Çorlu Otogarı'nda görünmez kaza

Tekirdağ Çorlu ilçesi Şehirler Arası Otobüs Terminali otobüs peronları kısmında görünmez kaza meydana geldi.


Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi'nde bulunan Çorlu Otogarı'nda meydana geldi. Özel araçlara yasak olan perondan park halindeyken geri geri çıkış yapan Selahattin O. idaresindeki hafif ticari araç, geri hareket ettiği sırada yaya olarak bekleyen Sevim B. isimli kadına çarptı.


Çarpma sonrası yere yığılan yaya vatandaş yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sevim B. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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