İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çorlu polisi torbacılara göz açtırmıyor

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda gençleri zehirleyen ve torbacı olarak tanımlanan sokak satıcılarını hazırlık halinde suçüstü yakaladı.


Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Hıdırağa Mahallesi'nde tespit edilen bir adreste uyuşturucu madde fişeklemesi yapıldığı bilgisi alınması üzerine alınan arama kararına istinaden ikamette arama yaptı. Polis ekipleri yapılan arama neticesinde 81 adet satışa hazır halde fişeklenmiş bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, 33 adet satışa hazır fişeklenmiş halde kokain maddesi, peçeteye sarılı halde bir miktar kokain maddesi ele geçirdi. Ekipler ayrıca evde yaptıkları aramada, bir adet tabanca, bu tabancaya ait mermiler, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 265 TL para ele geçirdi.


Operasyon kapsamında A.E.Z, A.G. ve H.A. adlı 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.