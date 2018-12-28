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Çorlu polisi zehir tacirlerinin kökünü kazıyor

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gençleri zehirleyen ve torbacı olarak nitelenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon üzerine operasyon düzenliyor ve darbe üzerine darbe vuruyor.


Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri satışa hazır fişeklenmiş halde 263 fişek eroin maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.


Uyuşturucu madde ve paraya el koyan polis ekipleri S.Ç. ve Z.T. adlı şüphelileri gözaltına aldı

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