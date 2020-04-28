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Çorlu polisinden uyuşturucu operasyonu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda satışa hazır halde fişeklenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen iki şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan arama neticesinde fişeklenmiş halde 31 fişek uyuşturucu kokain maddesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan malzemeler ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 440 TL para ele geçirildi.


Polis ekipleri biri 18 yaşından küçük toplam 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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