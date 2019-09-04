Çorlu SYDV'den ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

Vakıf yetkililerinin yapılan başvuruları değerlendirmeye alarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri kömür yardımlarına bu yıl da başlandı. Kış ayları gelmeden ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı gerçekleştiren Çorlu SYDV yetkilileri tüm ihtiyaç sahiplerine kömürleri teslim edilene kadar dağıtımlarını sürdürecek. Çorlu SYDV'nin kömür yardımları dışında gıda ve öğrenciler için kırtasiye yardımları başta olmak üzere çeşitli yardımları bulunuyor.