İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorlu tren kazasının 7. duruşması yapıldı

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasının 7.

Çorlu'da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasının 7. duruşması yapıldı. Duruşma görüldükten sonra dava 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi.



8 Temmuz 2018 tarihinde yaşanan kazada Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treninin Çorlu yakınlarında vagonlarının bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş 340 kişi yaralanmıştı. Kazaya ilişkin 7. duruşma Çorlu'da görüldü. Yeni duruşmanın 7 Eylül 2021 tarihine ertelendi. Davanın ardından kazada yakınlarını kaybedenler mahkeme salonu çıkışında açıklamalarda bulundu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.