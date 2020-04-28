Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan: “Üyelerimiz için Nefes Kredisi devrede"

Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Volkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi TOBB Nefes Kredisinin tekrar başladığını ifade ederek, “TOBB'un öncülüğünde, oda ve borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni Nefes Kredisi için imzalar TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından atıldı. TOBB ve 365 oda - borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi'nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık yüzde 7,5 faiz ile 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredide üst limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor. TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL'lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisine Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) hazine desteğiyle kredilere kefil olacak” dedi.

“Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyuyoruz”

Nefes Kredisi 2020 hakkında konuşan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan; “Bu salgının en az can kaybıyla bitmesini temenni ediyorum. Şirketlerimizi yaşatarak COVID sonrası döneme girmemiz gerekiyor. Salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet zorlaşacak. Bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden beri gece gündüz demeden çalışıyoruz. TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde 365 oda - borsa olarak elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibariyle yeniden devreye girmiştir. Cirosu 25 milyon TL'nin altında olan küçük işletmelerimiz odamızdan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabilecekler. Odamız üyeleri odamıza gelmeden www.corlutso.org.tr adresine girerek e-belge olarak da belgelerini alabilecekler” diye konuştu.

“Bir üyemiz azami 100 bin TL kredi kullanabilecek”

Bu destekler sayesinde 2 ay içinde küçük işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacağını da sözlerine ekleyen Volkan, “TOBB Nefes Kredisi'nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu, 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Bu projeyle inşallah istihdamın, üretimin öncüsü küçük işletmelerimizi rahatlatacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.