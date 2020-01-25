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Çorlu TSO Başkanı Volkan, 15. ICC Türkiye Tahkim Günü toplantısına katıldı

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Milletlerarası Tahkim Divanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi’nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından İstanbul’da düzenlediği 15.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Milletlerarası Tahkim Divanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi'nin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından İstanbul'da düzenlediği 15. ICC Türkiye Tahkim Günü toplantısına Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan da katıldı.


ICC'nin kuruluşundan bu yana küresel ticaretin gelişmesi için birçok farklı oluşuma imza attığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, ICC'nin zamanla, farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında toplayarak, dünyada ticaretin artırılması, ticaretin önündeki engellerin ve ticaret uyuşmazlıklarının çözümü için referans kurum haline geldiğini ifade etti.


100 yılı başarılarla geride bırakan ICC'nin 21. asırdaki misyonunu herkes için, her gün ve her yerde çalışan iş dünyası olarak yenilediğini belirten Hisarcıklıoğlu, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı'nın da ICC'nin en önemli hizmetlerinden biri olduğunu söyledi.


Toplantıya, Milletler Arası Ticaret Odası (ICC) Meclis Üyesi de olan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan da katıldı.

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