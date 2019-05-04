Çorlu TSO Başkanı Volkan TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret etti.

Çorlu TSO'nun faaliyetleri ve bölge ile ilgili olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a bilgiler veren ve yapılacak projeler hakkında bilgiler veren Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Üyelerimiz, Çorlumuz ve bölgemiz için elimizden gelen gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizler bölgemiz için gurur kaynağısınız. Yapacağımız proje ve faaliyetlerde yanımızda olmanızı bilmek bizleri oldukça mutlu ediyor” dedi.