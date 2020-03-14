İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorlu TSO fırsatçılara savaş açtı

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Korona virüs nedeniyle bazı ürünlerin fiyatlarını arttırarak vatandaşları mağdur eden kişi ve kurumlara kaşı sessiz kalmayacaklarını ve hak ettikleri cezaları uygulayacaklarını söyledi.


Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) bahane edilerek bazı ürünlerin fiyatlarında artış görüldüğünü aktaran Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, “Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağız ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğiz. Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.