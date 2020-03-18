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Çorlu TSO, tüm etkinliklerini iptal etti

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) tarafından oda üyelerine yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerleri ve bilgilendirme faaliyetlerinin tamamı korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında Nisan ayı sonuna kadar ertelendi.


Çorlu TSO'dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Korona virüsü salgını sebebiyle Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirmeyi planladığımız bütün etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Etkinlik planları yapıldıktan sonra sizlere bilgi verilecektir” denildi.

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