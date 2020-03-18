Çorlu TSO, tüm etkinliklerini iptal etti

Çorlu TSO'dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Korona virüsü salgını sebebiyle Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirmeyi planladığımız bütün etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Etkinlik planları yapıldıktan sonra sizlere bilgi verilecektir” denildi.