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Çorlu TSO ve PTT işbirliğinde e-ticaret semineri

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ile Tekirdağ PTT Baş Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "E-Ticaret, Lojistik, E-Tebligat ve KEP" konferansı Çorlu TSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ile Tekirdağ PTT Baş Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "E-Ticaret, Lojistik, E-Tebligat ve KEP" konferansı Çorlu TSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


Çorlu TSO üyelerinin katıldığı konferansta açılış konuşmalarının ardından Kanbolat Dalgıç, PTT Bank Hizmetleri, Elif Çıtak E-Ticaret Hizmetleri, Erdem Ercan Lojistik Hizmetleri ve Halid Babaarslan E-Tebligat ve Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri konularında katılımcılara bilgiler aktardı.

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