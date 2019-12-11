İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorlu TSO'dan deprem semineri

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde düzenlenen eğitim ve seminerler kapsamında Deprem Bilinci ve Deprem Anında Yapılması Gerekenler konulu semineri gerçekleştirildi.


Tekirdağ AFAD uzmanları tarafından Çorlu TSO Batı Eğitim Salonu'nda gerçekleşen seminerde, afette alınması gereken tedbirler, öncesi ve sonrası yapılacaklar, afetten sonraki ilk 72 saatin önemi ve doğru davranış şekilleri konularında katılımcılara bilgiler aktarıldı.


Seminere Çorlu TSO Meclis Başkan Yardımcısı ve 13. Meslek Komite Üyesi Umut Güngör de katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.