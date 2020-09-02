Çorlu TSO'dan eğitime destek

Çorlu TSO tarafından verilecek olan bursla ilgili olarak bilgiler veren ve başvuru süresi ile şartları açıklayan odanın yönetim kurulu başkanı İzzet Volkan, “2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılı için üniversite öğrencilerinden burs başvurularını almaya başladık. Odamızda 25 Eylül tarihine kadar başvuru taleplerini toplayacağız. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak belirlediğimiz şartlar kapsamında 4 ve 2 yıllık üniversite öğrencilerine burs vereceğiz” dedi.

İzzet Volkan ayrıca, “Odamız tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde, 4 ve 2 yıllık üniversite öğrencisi veya 4 ve 2 yıllık üniversiteye girmeye hak kazanmış öğrencilerimize burs vereceğiz. Öğrencilerimiz, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odamızın belirlediği şartlar dahilinde online (corlutso.org.tr/burs) sisteminden temin edecekleri ve hazırlayacakları evraklar ile odamızın Basın Yayın Halkla İlişkiler Servisi'ne müracaatlarını elden iletebilirler. Tüm öğrencilerimize eğitim - öğretim hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.