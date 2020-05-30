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Çorlu TSO'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) tarafından ilçe genelinde yer alan ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda yardımı yapıldı.


Her yıl öğrencilere kışlık bot, mont ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunan yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında yardımlarını azaltmanın aksine arttırarak sürdüren oda üyesi işletmelere maske dağıtımı gerçekleştiren yine oda üyelerinin ihtiyaçlarını giderme adına sunulan krediler konusunda bilgiler veren Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi ailelere de yardımda bulundu.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı olarak verilmek üzere ilettiği bin 500 adet erzak paketi ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.



“Yardımlaşma en büyük değerlerimizdendir”


Erzak dağıtımı hakkında açıklamada bulunan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, “Yardımlaşma, toplumumuzun güçlü olmasını, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlayan en büyük değerlerimizdendir. Oda olarak sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerimize desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

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