Çorlu TSO'dan kısıtlama günlerinde çalışan oda üyelerine maske

Yapılan çalışma ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında üyelerimize maske dağıtımı yapılmaya başlandı. Bu süreçte 10 çalışanı altında bulunan, teması yoğun odamız üyelerinden başladığımız maske dağıtımına imkanlarımız dahilinde devam edeceğiz. Bugün en temel ihtiyacımız olan ekmekleri üreten ve mübarek Ramazan ayı münasebetiyle gece gündüz demeden çalışan, mahalle mahalle gezerek halkımızı ekmeksiz bırakmayan fırıncılarımıza da maskelerini dağıtmaya başladık" ifadelerini kullandı.

İzzet Volkan maske dağıtımında bizzat yer alarak Çorlu'daki fırıncı esnafına maskelerini teslim etti.