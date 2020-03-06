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Çorlu TSO'dan okul kantinleri semineri

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oda üyelerine yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında ’Çocuklarımız Neden Okul Kantinlerinden Alışveriş Yapmalı’ konulu seminer düzenlendi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oda üyelerine yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında 'Çocuklarımız Neden Okul Kantinlerinden Alışveriş Yapmalı' konulu seminer düzenlendi.


Çorlu TSO 15. Meslek Komitesi Başkanı Nihal İşbilen, komite üyeleri, Mustafa Bahadır Yekeler, Elif Perçinoğlu ve Sunay Güler'in de katıldığı seminer kapsamında İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Osmanoğlu, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sağlığı Sorumlusu Halime Çınar, Çorlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yüksek Gıda Mühendisi Gamze Karakurt, Çorlu Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli polis memuru Ali Adatepe ve Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Teknikeri Mikail Başal'ın sunumlarıyla gerçekleştirildi.


İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Osmanoğlu seminerde yaptığı konuşmada, “Daha önce Türkiye'de böyle kurumlarla bir araya gelip konuşma yapılması ve okul aile birlikleri ile kantincilerin buluşması Türkiye'de bir ilk olmuştur. Bu organizasyon için Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'na teşekkür ederiz” dedi.

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