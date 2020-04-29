Çorlu TSO'dan sağlık çalışanlarına destek

Çorlu'da faaliyet gösteren tüm hastanelerdeki sağlık çalışanları için yüz koruyucu vizör sipelik tedarik eden Çorlu TSO bu malzemeleri sağlık çalışanlarına ulaştırdı. Çorlu TSO daha önce de 10 üzeri kişi çalışan oda üyesi iş yerlerinde çalışan personel için maske dağıtımı gerçekleştirmişti.