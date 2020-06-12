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Çorlu ve Tekirdağ'ın üretimini geliştirecek iş gücü yetiştirilecek

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof.

Dr. Mümin Şahin önceki gün Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan'ı ziyaret ederek Tekirdağ ve Çorlu'da üretimi arttırmak için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Ziyaretten ötürü NKÜ Rektörü Şahin'e teşekkür eden ve pandemi süreci başta olmak üzere Çorlu TSO'nun çalışmaları hakkında bilgiler veren İzzet Volkan rektör Şahin ile Çorlu ve Tekirdağ başta olmak üzere bölgede üretimi geliştirmek için iş gücü yetiştirilmesi için yapılacak çalışmalar ve atılacak adımlar ile değerlendirilebilecek fırsatlar masaya yatırıldı.

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