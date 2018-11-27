Çorlu Yağlı Tohumlar Kooperatifi'nde kazanan mavi liste oldu

Emre Yılmaz'ın da yer aldığı mavi liste oldu.

Çorlu Yağlı Tohumlar Kooperatifi'nin genel kurulunda mavi ve beyaz listeler yarıştı. Seçime katılmaya haiz 909 kooperatif ortağından 770'inin katıldığı seçimde Altan Arda başkanlığındaki beyaz liste 251 oyda kalırken Trakya Birlik Yönetim Kurulu üyesi de olan Av. Emre Yılmaz'ın yer aldığı mavi liste 510 oy aldı.

Seçim sonrası oluşan Çorlu Yağlı Tohumlar Kooperatifi'nin yeni yönetiminde Av. Emre Yılmaz Trakya Birlik adayı olarak bulunurken Hüseyin Gürel, Ahmet Bican, Hüseyin Fındıcak, Ali Bilici, Hasan Korkmaz ve İrfan Şahin yer aldı.

Seçimde Çorlu Yağlı Tohumlar Kooperatifi'nin kurucu ortaklarından olan 4 nolu üyesi Mesut Petek'e şükran plaketi takdim eden Trakya Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Av. Emre Yılmaz, ortakların teveccühü ile yeniden göreve getirildiklerini ve bu teveccühe layık olmaya çalışacaklarını kaydetti.