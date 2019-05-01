Çorlu'da 1 Mayıs kutlaması

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Omurtak Caddesi üzerinde toplanan protokol üyeleri, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çeşitli sendikalara üye işçiler ve çok sayıda vatandaş cadde boyunca sloganlar eşliğinde yürüdü.

Atatürk Anıtı'nın da yer aldığı Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşe CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, CHP Çorlu İlçe Başkanı Av. Özgür Ertaş, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Çorlu dışından gelen takviye polis ekiplerinin de görev aldığı kutlamalarda yoğun güvenlik tedbiri alındı.

Atatürk Meydanı'nda halaylar çekerek ve türküler söyleyerek kutlama yapan kalabalığa hitaben konuşmayı ise Çorlu 1 Mayıs Kutlama Komitesi adına Betül Ağca gerçekleştirdi.

Yapılan konuşmanın ardından program sona erdi.