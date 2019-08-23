Çorlu'da 10. Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belediyenin düzenlediği 10. Kültür, Sanat ve Spor Festivali bu yıl da dopdolu bir programla Çorlu halkıyla buluşacak.

29 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 10. Kültür, Sanat ve Spor Festivali'nde bu yıl ünlü sanatçıların sahne alacağı konserlerin yanı sıra geleneksel Türk el sanatları atölyeleri, karma sergiler, hanımeli çarşısı, yurt içi ve yurt dışından gelen dans topluluklarının gösterileri, zumba etkinliği, yüzme yarışları, satranç gösterileri, muay thai gösteri maçı düzenlenecek.

Burcu Güneş ve Merve Holefter sahne alacak

Müzik, spor, dans ve sanat etkinlikleriyle dolu festivalde bu yıl ünlü sanatçılar Burcu Güneş ile Merve Holefter sahne alacak ve Çorlululara müzik dolu geceler yaşatacak. Cumhuriyet Meydanı'nda açılacak Hanımeli Çarşısı, Kumyol Caddesi otopark alanında açılacak geleneksel Türk el sanatları çarşısı ve Tarihi Belediye Binası'nda açılacak karma sergiler ile sanat dolu günler Çorluluları bekliyor olacak. Yurt içi ve yurt dışından gelen halk dansları ekiplerinin gösterilerinin yanı sıra düzenlenecek zumba etkinliği ile festivalde dans ve müzik dolu zamanlar yaşanacak. Festival kapsamında düzenlenecek yüzme yarışları, muay thai maçı ve satranç turnuvası ile sporun farklı dalları Çorlulu sporseverlerle de buluşmuş olacak. Çorlu Belediyesinin 10. Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında düzenlenecek etkinliklerinin tamamının ücretsiz olduğu belirtilirken, tüm vatandaşlar festivale davet edildi.