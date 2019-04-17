Çorlu'da “2. Uluslararası Yenilikçi Tekstiller Kongresi”

Uluslararası Yenilikçi Tekstiller Kongresi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirildi.

Çorlu'da bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan ve tekstil sektöründe Türkiye'nin ve bölgemizin çok önemli bir konumda olduğunu belirten Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, “Bugün dünyada 7. bulunduğumuz, 28 milyar dolar ihracat yaptığımız yerlerde dünyada ilk 3'ün içerisine girerek yılda 50 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyorsak, çok daha farklı şeyler yapmalıyız. Bunları saymaya çalışırsak, başında çevre dostu üretim ve ürün, sürdürülebilir üretim ve ürün ve bu gün bulunduğumuz kongrenin asıl teması olan yenilenebilir üretim ve ürün kısmı ile başlıklar altında belki toplayabiliriz” dedi.

“Daha moda ürünler almaya çalışıyorlar”

50 milyar dolar hedefi için yapılması gerekenleri de sıralayan Canpolat, “İhtiyaçların yeniliklerle karşılanması gerekiyor. Bir başka başlık da belki markalaşma olmalıdır. Tüm bunları yapmak için de dönüp baktığımızda sanayi ve üniversitenin iş birliği yapamadığı hiç bir ülkenin bu dediklerimizi yerine getiremeyeceğini düşünüyorum. O yüzden de bu kongreyi çok daha fazla önemsiyorum. Bugün dünyaya dönüp baktığımızda, dengelerin değiştiğini görüyoruz. Dünyada satın almacıların, çok daha hızlı, çok daha yenilikçi, çok daha az adetli özellikle giyimlik tekstil kısmından söz edecek olursak, daha moda ürünler almaya çalıştığınız görüyoruz” diye konuştu.

Kendisinin bazı gözlemleri olduğunu da sözlerine ekleyen Canpolat, “Artık dünya uzak doğudan üretimi ve satın almayı, kendi coğrafi bölgelerine daha yakındaki bölgelere kaydırmaya çalışıyor. Bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Gerek uzak doğudaki üreticilerle gerek Avrupa'daki satın almacılarla konuştuğumuzda altını çizerek belirtmek istiyorum, dünyadaki satın almacılar daha coğrafyalarına yakın yerlerden satın alma yapmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

“Aldığınız makine 10 yıl son çöp oluyorsa fasonculuktan öteye gidemezsiniz”

Yapılan kongreye katılan Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant ise, dünyada makine sektörünün 2 trilyon dolarlık bir sektör olduğunu ve bunun için de tekstil makine sektörünün 28 milyar dolarlık payı bulunduğunu kaydetti. Bu durumu, tekstili üreten ülkelerin kendi tekstil makine ihtiyaçlarını karşılamasına bağladığını dile getiren Nalbant, ''Çünkü, tekstilde söz sahibi olmak istiyorsanız, tekstilde yenilikten bahsetmek istiyorsanız mutlaka tekstil makinelerinde de belli bir yetkinliğiniz, belli bir kapasitenizin olması lazım. Ben bunu bir konuşmamda fasonculuktan öteye gidemiyoruz dediğimde çok büyük tepki almıştım. Ama yani yine şimdi burada yine konu tekstil olduğu için çok daha rahat konuşabiliyorum. Yani eğer siz bir 5 yılda bir makinenizi değiştirmek zorundaysanız, 10 yıl sonra çöp oluyorsa ve bunun devamlı alıcısıysanız ve dünyadaki 4. büyük alıcıysanız siz fasonculuktan öteye gidemezsiniz” dedi.

“Çin bir üretim canavarı olarak karşımızda”

Nalbant konuşmasının devamında, “Tekstil makineleri konusunda devlet kesin bir tavır ortaya koymadıktan sonra, biz daha birçok makineyi, yani tekstil sektörünün ihtiyacı olan yüzde 80 makineyi iplik ve dokuma makinelerini yurt ışından almaya mecburuz. Çünkü dünyanın problemi şu anda üretmek değil. Çin bir üretim canavarı olarak zaten karşımızda. Tekstil makinelerinde dünyanın 4. büyük pazarıyız. Birincisi Çin, her yıl 5 milyar dolarlık makine alıyor, 5 milyar dolarlık da makine satıyor, Almanya'yı geçti. 3 yıldır açık ara ve arayı açmaya da devam ediyor. İkincisi ihracatta Almanya ama ithalatta Amerika. Amerika, dünyanın en büyük 2. tekstil makineleri alıcısı. Üçüncüsü Hindistan, tabi Hindistan 1.2 milyar nüfusuyla zaten Türkiye'nin 15 katı ve onun 3. olması çok normal. Ama Hindistan'da bakıyorsunuz iplik makinesi yapan, dokuma makinesi yapan ve kendine yeten bir döngüye sahip. Ama yine de yılda 2.5 milyar dolarlık makine alıyor. Dördüncü sırada Türkiye, biz geçen yıl 1 milyar 900 milyon dolar ki, 10 Haziran döviz patlaması olmasaydı 2 yada 2.5 milyar dolarlara çıkardık. Orada bir sanayicimiz durdu ama yine de 1.9 milyar dolarlık makine alımı yaptık” şeklinde konuştu.

Kongreye Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adil Nalbant, bölgedeki tekstil sanayicileri ve makine parçası üreticileri katıldı.