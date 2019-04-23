Çorlu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıldönümü anısına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde törenlerle kutlandı.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenler daha sonra Mükerrem Ali Kayan İlkokulunda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Çorlu Mükerrem Ali Kayan İlkokulu Müdürü Başak Arman ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Mükerrem Ali Kayan İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler büyük beğeni topladı.

Gösterilerin ardından okullarda yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Öğrencilere ödülleri Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı tarafından takdim edildi.

Kutlama programı ödül töreninin ardından düzenlenen çeşitli etkinliklerle son buldu.