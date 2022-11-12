İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çorlu'da 8 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 kaçak göçmen yakalandı.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından Cemaliye Mahallesi Fidanlık Sokak'ta kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimde yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı. Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen göçmenler, işlemleri için Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.