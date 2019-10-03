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Çorlu'da ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin muhtelif noktalarında yürütülen çalışmalar kapsamında refüjler ile kaldırımlarda ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.


Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif noktalarında refüj ve kaldırımlarda çeşitli ağaç dikimi ve bitkilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar ile ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Cemaliye, Silahtarağa ve Cemaliye Mahalleleri'nde yer alan cadde ve sokaklarda ağaç dikimi ve bitkilendirme çalışmalarını devam ettirdiklerini belirterek, "Cemaliye Mahallesi Fatih Caddesi'nde orta refüj ve kaldırımlarda berberis, oya ağacı ve ıhlamur, taflan ve zakkum dikiminin yanı sıra rulo çim serimi gerçekleştirildi. Yine program dahilinde Silahtarağa Mahallesi'nde Çerkezköy yolunda orta refüj alev, zakkum, süs narı, kartopu, altın çanak, hatmi dikimi yapılırken, Şeyhsinan Mahallesi Ruşenler Sokak'ta orta refüj üzerinde alev ve ıhlamur dikimi ve rulo çim serimi tamamlandı" dedi.


Başkan Yardımcısı Tunçcan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını şehir genelinde sürdüreceğini dile getirdi.

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