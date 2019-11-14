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Çorlu'da ağaçlandırma ve temizlik çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kaldırım ve refüjlerde temizlik ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirmeye devam ediyor.


Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi ve Önerler Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım ve refüjlerde ot biçimi, çapalama, temizlik, bitki ve ağaç dikimi yapılırken, mevcut ağaçlar kontrolden geçirilerek toprakla dolduruldu.


Çamlıbel Caddesi'nde yapılan temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından refüjde oya ağacı, altınçanak, kartopu ve alev dikimi gerçekleştirildi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların program dahilinde şehir genelinde devam edeceği kaydedildi.

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