Çorlu'da Ailecek Okuldayız projesi tamamlandı

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen Ailecek Okuldayız projesinin kapanış ve belge dağıtım töreni Çorlu Halk Eğitimi Merkezi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Ailecek Okuldayız Projesi Koordinatörü Hediye Sarılı projenin uygulanma süreçlerini anlatan konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan konuşmalarını gerçekleştirdi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Ailecek Okuldayız projesinin eğitimlerini gerçekleştiren eğitimcilere plaket takdiminde bulundu. Sonrasında protokol üyeleri tarafından proje eğitimlerine katılan okulların müdürlerine ve velilerine belgeleri takdim edildi.

Törene Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak, İlçe Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Ali Rıza İçel, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan, okul ve kurum müdürleri ile veliler katıldı.

Proje kapsamında toplamda bin 60 okul öncesi ve ilkokul velisi etkili ve yetkin ebeveynlik, ailede etkili iletişim, anne-baba tutumları, okula uyum süresince aileye düşen görevler, pandemi döneminde çocukların karşılaşabileceği sorunlar ve çözüm yolları, okul-aile iş birliğinde çocuk disiplininin önemi, davranış problemleri ve başa çıkma yolları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, özgül öğrenme güçlüğü, sağlık okur yazarlığı, hijyen, Covid-19 hastalığı ve tedbirleri, obezite ve sağlıklı beslenme, kanserde farkındalık ve akılcı ilaç kullanımı gibi konularda eğitim aldılar.