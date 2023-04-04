Çorlu'da akıl ve zeka oyunları finali yapıldı

İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmalar toplamda 10 kategoride yapıldı. Yarışmalara 23 ilkokul, 12 ortaokul olmak üzere toplamda 35 okuldan 310'u ilkokul, 145'i de ortaokul öğrencisi toplam 445 öğrenci katıldı.

Yapılan müsabakalarla tamamlanan yarışmalar sonunda Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonunda ödül töreni de tertip edildi. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Halil Vardı ve Muzaffer Karaman ile okul müdürlerinin de katıldığı ödül töreninde dereceye giren öğrenciler tebrik edilerek madalyaları takdim edildi.