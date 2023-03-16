Çorlu'da alkollü sürücü yaralamalı kazaya karıştı

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza, gece yarısı Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi üzeri stadyum mevkiinde meydana geldi. Kazımiye su deposu istikametinden Çardaklı Çeşme istikametine seyreden O.E. idaresindeki 34 CVT 478 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen M.B.P.'nin kullandığı 34 EZV 622 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası yaralanan motosikletli kurye olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yasal sınırın üzerinde alkollü çıktı

Trafik polisi, kazaya karışan otomobil sürücüsü O.E.'nin yasal sınırların üzerinde alkollü olduğunu tespit etti. O.E.'nin 6 ay geçici süreyle ehliyetine el konulurken, kullandığı otomobil de çekici vasıtasıyla tedbir amaçlı otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.