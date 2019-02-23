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Çorlu'da asfalt çalışmaları

Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri hava şartlarının elvermesinin ardından asfalt ve yama çalışmalarına devam ediyor.


Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte asfalt çalışmalarına başlayan Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri Hürriyet Mahallesi Kemaller Caddesi veKardelen ve Atılım Sokaklarda, Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi ve Şehit Ahmet Çelekoğlu 2. Aralık Sokak'ta ve Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi 2. Sokak'ta asfalt ve yama çalışması gerçekleştirdi.


Çalışmalar kapsamında yaklaşık 3.900 ton asfalt serimi gerçekleştirilirken asfalt yama çalışmaları kapsamındaysa 2.800 ton asfalt kullanıldı.


Çalışmalarını yerinde inceleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, hava şartlarının elvermesi durumunda asfalt çalışmalarına devam edileceği ifade etti.

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