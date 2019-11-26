Çorlu'da belediye personeline afet eğitimi verildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Personeli Jeoloji Mühendisi Caner Melih Yılmaz tarafından, Çorlu Belediyesi personeline Temel Afet Bilinci eğitimi verildi. Belediye personelinin tamamını kapsayan ve 5 gün boyunca ayrı gruplar halinde verilen eğitim, Atatürk Kent Enstitüsü Konferans Salonu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Hizmet Binası ve Asfalt Şantiye Hizmet Binası'nda yapıldı.

Eğitimde, ülkemizde sıkça görülen ve başta deprem olmak üzere sel, heyelan gibi afetlere yönelik afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken doğru davranışları ve Temel Afet Bilinci kültürünü tüm halkımıza kazandırmanın önemine değinildi. Deprem risklerinin insanların alabileceği önlemlerle azaltılabileceğine değinen Jeoloji Mühendisi Caner Melih Yılmaz, gerçekleşebilecek herhangi bir afet öncesinde alınabilecek tedbirleri anlattı.

Jeoloji Mühendisi Caner Melih Yılmaz, Çorlu'da 50'ye yakın afet toplanma alanı olduğunu söyleyerek, “Yaşanacak herhangi bir afet öncesinde muhakkak buluşma noktaları belirlenmeli. Afetler hayatımızın bir parçası olduğundan, her yerde ve her durumda yaşanabileceklere hazırlıklı olmalıyız” şeklinde konuştu.

Eğitime katılan belediye çalışanları, afet ile ilgili bilgilendirmeyi dikkatle takip etti ve gerektiğinde sorular sormayı ihmal etmedi. Temel Afet Bilinci eğitiminin bir parçası olan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Simülasyon Tırı bir hafta boyunca Çorlu Belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı'nda eğitim alan personelin yanı sıra vatandaşların da hizmetine sunuldu.