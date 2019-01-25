Çorlu'da bez torba dağıtımı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, her geçen gün artan çevre kirliğinin önüne geçmek için başlattığı doğa dostu projesi devam ediyor. Bu kapsamda Çorlu'da Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da katılımı ile bez torba dağıtımı gerçekleştirildi.

Çorlu ilçesinde Kapalı Pazar Yerinde gerçekleşen bez torba dağıtımında Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra; Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da yer aldı. Doğa dostu bez torbaların dağıtımı sırasında vatandaş ve esnafla da bir araya gelen Başkan Kadir Albayrak, kendilerine büyükşehir belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar da Başkan Albayrak'a çalışmalarında başarılar dileyerek, çevre kirliliğine karşı hayata geçirilen bez torba dağıtımından dolayı Başkan Kadir Albayrak'a teşekkür ettiler.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan uzun ömürlü, sağlıklı bez torbaların vatandaşlara dağıtmaya devam ettiklerini belirterek, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman doğaya saygılı, çevre temizliğine önem veren bir belediye olduk. Çevre kirliliğinin hat safhada olduğu günümüzde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu projeyi biz de vatandaşlarımıza hazırlattığımız doğa dostu bez torbaları dağıtarak destekliyoruz. Doğaya karşı hepimizin sorumluluğu var, çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak öncelikli vazifemizdir” dedi.