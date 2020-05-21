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Çorlu'da cadde ve kaldırımlar köpüklü suyla yıkandı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ve bu bağlamda bir dizi tedbir alarak uygulamaları hayata geçiren Çorlu Belediyesi önceki gece altyapı ve asfalt çalışmaları geçtiğimiz gün tamamlanan Kumyol Caddesi’ni baştan sona köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ve bu bağlamda bir dizi tedbir alarak uygulamaları hayata geçiren Çorlu Belediyesi önceki gece altyapı ve asfalt çalışmaları geçtiğimiz gün tamamlanan Kumyol Caddesi'ni baştan sona köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.


Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin'in de bizzat yerinde takip ettiği çalışmalar kapsamında Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Atatürk Meydanı'ndan başlayarak altyapı çalışmaları ile asfaltlama işlemi önceki gün tamamlanan Kumyol Caddesi'ni dezenfekte etti.


Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, “Kumyol Caddesi'ni Atatürk Meydanı'ndan başlayarak pırıl pırıl yaptık. Virüslerle mücadeleyi sürdürüyor, halkımızın sağlığı için gece gündüz çalışarak dört bir yani dezenfekte ediyoruz” dedi.

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