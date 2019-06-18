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Çorlu'da çatı yangını yandaki apartmana sıçradı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın bitişikteki apartmana da sıçradı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın bitişikteki apartmana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında iki binanın çatısı da kül oldu.


Edinilen bilgilere göre, olay Kazımiye Mahallesi Gelibolu Caddesi'ndeki Alşahin Yapı Kooperatifi adlı sitede meydana geldi. Sitede yer alan binalardan birinin çatısında yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğinin gören vatandaşlar bir yandan itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek yardım isterken, diğer yandan binayı tahliye etti. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çatıdan yükselen alevlerin bitişikteki apartmanın çatısına sıçraması ile iki binanın da çatısı küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın nedeniyle bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra tedbir amaçlı olarak sağlık ekipleri ile TREDAŞ ve ÇORDAŞ ekipleri de sevk edildi.


Her iki binada da maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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