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Çorlu'da cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde evinin önünde silahla vurularak öldürülen şahsın katil zanlıları adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinin önünde silahla vurularak öldürülen şahsın katil zanlıları adliyeye sevk edildi.


Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, iki çocuk babası Erdal Ergör evinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ergör, çevredekiler tarafından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erdal Ergör hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin G.Ç. (18) ile Ö.S.(17) olduğunu tespit etti. Polis, şüphelileri olayda kullanılan suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların Ergör'ü küfür ettiği için öldürdükleri iddia edildi.

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