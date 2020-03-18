İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorlu'da dezenfeksiyon işlemleri sürüyor

Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.


Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin ana arterleri başta olmak üzere cadde, sokak ve kaldırımlarda dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.


Halkın sağlığı ve huzuru için şehrin muhtelif noktalarında temizlik çalışmalarımıza düzenli olarak devam edeceğiz diyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yapılan uyarı ve önerilerin dikkate alınarak gerekli tedbirlerin Çorlu Belediyesi tarafından alındığını belirterek, korona virüsü hastalığının dünyadaki seyri göz önüne alındığında tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiği çok açıktır ve zorunluluktur. Hastalığa yol açan virüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla Çorlu Belediyesi olarak tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.