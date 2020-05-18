Çorlu'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Alipaşa, Hürriyet, Esentepe, Seymen, Şahpaz, ve Yenice mahalleleri ile Çorlu Belediyesi Kapalı Pazaryerinde dezenfeksiyon çalışmalarımızı gerçekleştiren ekipler ilçe genelince çalışmalarını yürütüyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Normalleşme sürecine uyum sağlarken ilaçlama çalışmalarımız da kesintisiz devam ediyor. Merak etmeyin, biz görev başındayız” dedi.