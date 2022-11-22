Çorlu'da dolu yağışı etkili oldu

Tekirdağ Çorlu'da gece ve sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Çorlu'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gece saatlerinde ve devamında sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde yaklaşık 10 dakika boyunca bardaktan boşalırcasına yağış görüldü. Gök gürültülü şeklinde etkili olan sağanak, devamında dolu yağışına döndü. Sürücü ve yayalar zor anlar yaşarken, o anlar vatandaş kameralarına yansıdı.