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Çorlu'da DYK kursları başladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kursları başladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kursları başladı. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da kurslarda incelemelerde bulundu.


DYK Yaz Kurslarının 31 Ağustos'ta sona ermesinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin DYK kurslarının takvimi belirlendi ve eğitimler başladı. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da Destekleme ve Yetiştirme Kursu yapan Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel-Abdullah Öğücü Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

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