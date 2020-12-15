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Çorlu'da eğitim öğretim faaliyetleri masaya yatırıldı

Eğitim Öğretim Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme toplantısı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan başkanlığında Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Eğitim Öğretim Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme toplantısı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan başkanlığında Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.


Toplantıya Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Suat Altıparmak, Şehit Ulaş Türk Mesleki ve Anadolu Lisesi Müdürü Hamide Avcı, okul idarecileri ile rehberlik öğretmeni ve ilgili zümre başkanları katıldı.


Toplantıda eğitim-öğretime dair istatistiki bilgiler okulun durumu ve YKS ortalamalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ortalamaların ilçe, il ve ülke ortalamaları ile de kıyaslandığı toplantıda okulun sorunları da paylaşılarak çözüm yolları üzerinde duruldu.

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