Çorlu'da ekmek fiyatı zamlandı

Çorlu'da fırıncılar, 1,25 TL'den satılan ekmeğe 25 kuruş zam yaparak 1,50 TL'den satışa sundu.

İlk olarak İstanbul'da, İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınların Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de ekmeğe yüzde 20 zam yapması ile 250 gramlık ekmeğin 1,25 TL'den 1,50 TL'ye çıkarılmasının ardından Çorlu'da da ekmek fiyatına zam yapıldı. Yeni zammı uygulayan fırınlarda ekmekler raflarda 1,50 TL'den satışa çıktı. Maliyetlerinin sürekli yükseldiğini dile getiren fırıncılar da vatandaşlardan yapılan zam ile ilgili olarak sağduyu bekliyor.