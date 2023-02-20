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Çorlu'da feci kaza: 2 genç hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin metrelerce yüksekten şarampole yuvarlanması sonucu 2 genç hayatını kaybetti.


Kaza, Çorlu - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiindeki bir çiftliğin yakınlarında meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden Ozan Akpak (23) idaresindeki 10 ADT 059 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, metrelerce yüksekten şarampole yuvarlandı.


Kaza sonrası Ozan Akpak ve otomobilde yolcu olarak bulunan Emir Balkan (22), araç içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri, sürücü Akpak ve arkadaşı Emir Balkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araçtan çıkarılan iki gencin cenazesi, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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