Çorlu'da fener alayı ve Ziynet Sali konseri

29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ Çorlu'da önce fener alayı ardından da ünlü sanatçı Ziynet Sali'nin sahne aldığı Cumhuriyet Konseri düzenlendi.

Çorlu Şehitliği yanındaki alanda toplanan yaklaşık 3 bin kişi ellerindeki meşaleler ve Türk bayrakları ile Omurtak Caddesi boyunca yürüdü. Dev bir Atatürk portresi ile Türk bayrağının da açıldığı fener alayına katılanlara Trakya Motosiklet Kulübü üyeleri de motorları ile eşlik etti. Güzergah boyunca bazı vatandaşlar da kaldırımlarda ve evlerinin pencerelerinden kortejde bulunanlara alkışlarla destek verdi. Fener alayına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş, CHP Çorlu İlçe Başkanı Özgür Ertaş ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Fener alayına katılanların Çorlu Cumhuriyet Meydanı'na ulaşmasının ardından ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tertiplenen Cumhuriyet konseri gerçekleştirildi. Konserde sahne alan ünlü sanatçı Ziynet Sali sahneye 10. yıl marşı eşliğinde çıktı. Sevilen şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranı ile birlikte seslendiren sanatçı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile birlikte İzmir Marşı'nı söyledi.

Ünlü sanatçı Ziynet Sali'ye Çorlu halkı adına çiçek vermek üzere sahneye gelen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt burada yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet devrimi bir mucizedir. İşte bu yüzden barışın ve huzurun gölgesinde büyüyen ve dev bir çınar olan Cumhuriyetimiz ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği en kıymetli hazinemizdir. Bugün burada olmamız vesile olanlara karşı onları mahcup etmemek adına çok önemli bir sorumluluğumuz daha var. Ne diyordu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız vardır çalışkan olmak” dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı Ziynet Sali sevilen şarkılarını Çorlulular için seslendirdi.