Çorlu'da gece yarısı feci kaza: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletli kuryenin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Çobançeşme Mahallesi Cumhuriyet Parkı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazartesi pazarının kurulduğu Güldalı Sokak'tan bulvar yoluna sapan paket servis çalışanı Muhammet Yıldız idaresindeki 34 EPG 177 plakalı motosiklet ile Can Doğan Ersun yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası motosikletli kurye Muhammet Yıldız ve otomobilde bulunan 1 yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Motosikletlinin kırmızı ışık ihlali yaptığı iddiası

Olayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Ersun, “Ben yeşil ışıkta geçtim ve normal hızda seyrederken geldi benim önüme çıktı. Orada birisi görmüş motosikletlinin kırmızı ışık ihlali yaptığını söylediler” dedi.