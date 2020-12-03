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Çorlu'da genel asayiş uygulaması: 5 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan genel asayiş uygulamasında 5 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan genel asayiş uygulamasında 5 kişi yakalandı.


Polis ekiplerince Çorlu İlçesinde bulunan Kore Mahallesi olarak tabir edilen bölge ve ilçe genelinde, şüpheli araç ve şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda, 3 adet çalıntı motosiklet, haklarında çeşitli hırsızlık, yağma ve yaralama suçlarından haklarında yakalama emri bulunan 3 şahıs, üzerlerinde 13 fişek uyuşturucu madde bulunan 2 şahıs yakalandı. Ayrıca E.E. isimli şahıstan ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

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