İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorlu'da geri dönüşüm deposunda yangın

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm için toplanan hurda malzemelerin depolandığı eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geri dönüşüm için toplanan hurda malzemelerin depolandığı eski bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki Çorlu Tren İstasyonu yakınındaki boşaltılmış eski bir fabrika binasında yangın çıktı. Geri dönüşüm deposu olarak kullanılan binanın bahçesindeki hurda malzemelerden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri üç ayrı itfaiye aracı ile yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, bir süre de soğutma çalışması yaptı.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.